В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.

Подробнее об этапах вакцинации и как получить прививку - в материале РБК-Украина.

Национальный план вакцинации населения от коронавируса включает 5 этапов. Соответственно, сегодня начинается последний.

Он предполагает, что все приоритетные группы населения получили прививки, и сейчас начнут вакцинировать остальных граждан в возрасте от 18 до 59 лет.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку", - сказал вчера на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

Как вакцинироваться?

Можете вакцинироваться в ближайшем пункте вакцинации, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек

Записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта вакцинации или по телефону центров массовой вакцинации. Также будет сделана и работать живая очередь.

Перечень центров вакцинации и пунктов прививки, а также их график работы, можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Этапы вакцинации в Украине

Национальный план Минздрава по вакцинации населения имел пять этапов и предусматривал прививки для определенного количества людей:

Первый этап - прививки должны были получить 367 тысяч человек с критическим риском инфицирования. Это врачи, оказывающие стационарную помощь больным COVID-19, медики из мобильных бригад по вакцинации, лабораторий, которые проводят лабораторные исследования на COVID-19 и работники экстренной медицинской помощи.

Второй этап - охватывает около 2,5 миллиона людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19, а также всех, кто оказывает медицинские услуги.

Третий этап - иммунизация около 7,2 миллиона людей с высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни COVID-19 и специалистов, работающих в сферах обеспечения безопасности и жизнедеятельности государства.

Четвертый этап - та же категория людей, которая отнесена к третьему этапу, но будет охватывать около 11 миллионов человек.

В Минздраве планировали, что после реализации 1-4 этапов и в условиях высокой доступности вакцин от COVID-19 и в случае полного обеспечения ими начнется пятый этап.

В него должны были войти около 13 миллионов человек. Вакцинироваться смогут все взрослые от 18 лет, которые не вошли в приоритетные группы.