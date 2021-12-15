В Украине начнут делать вакцинацию от COVID для детей от 5 лет, но не в этом году

Вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет в Украине начнут делать с 2022 года. Но в приоритете - иммунизация групп риска и пожилых людей.

Об этом говорится в материале " Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине ".

К тому же детям 5-11 лет вводят специальную вакцину, которой в Украине еще нет, объяснил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"Для них доза вакцина в три раза ниже. Это не значит, что мы можем взять ту вакцину, которая вводится в дозировке 0,3 и ввести ребенку 0,1. Нужен препарат в соответствующей концентрации", - сказал он РБК-Украина.

По словам Лапия, cпециально созданную вакцину должен подать на регистрацию в Украине производитель, она может быть зарегистрирована в начале января.

Он добавил, что из-за достаточно низкого охвата групп риска вакцинация для всех детей вряд ли будет в приоритете. Им никто не запретит получить прививки с согласия родителей, но активной агитации или призывов пойти и получить укол пока не будет.