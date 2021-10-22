ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Когда в Украине начнут отменять карантин. Минздрав назвал условие

Новина українською →
Киев, Пятница 22 октября 2021 22:01
Когда в Украине начнут отменять карантин. Минздрав назвал условие Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса. "Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

Министр отметил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - подчеркнул Ляшко.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты и гости студии дают ответ на вопрос, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии.

Также Виктор Ляшко, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий и другие объясняют, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов.

"Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.


А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.


Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.


Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.


Еще смотрите батл бывшего и нынешнего глав "Нафтогаза" и решайте: кто из них - Коболев или Витренко - спас энергетическую безопасность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Ляшко Министерство здравоохранения Украины Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе