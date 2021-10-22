Когда в Украине начнут отменять карантин. Минздрав назвал условие

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

По его словам, эта статистика подтверждает, что 70% украинцев будет вакцинировано от коронавируса. "Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

Министр отметил, что Украина должна достигнуть этой цифры вакцинированных. Это позволит как в Дании, Великобритании и скандинавских странах отменить карантинные ограничения.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - подчеркнул Ляшко.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты и гости студии дают ответ на вопрос, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии.

Также Виктор Ляшко, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий и другие объясняют, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов.

"Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.



Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.



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