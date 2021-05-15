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В Украине обнаружили 6 796 новых COVID-случаев за сутки

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Суббота 15 мая 2021 08:22
В Украине обнаружили 6 796 новых COVID-случаев за сутки Фото: в Украине за сутки 6 796 новых больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).

Напомним, в Украине выявили 7562 новых случая коронавируса за 13 мая.

РБК-Украина писало, что для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз.

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