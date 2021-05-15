В Украине обнаружили 6 796 новых COVID-случаев за сутки
Фото: в Украине за сутки 6 796 новых больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки в Украине выявили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Всего было госпитализировано 2197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.
За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР-34 108, методом ИФА-14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360).
Напомним, в Украине выявили 7562 новых случая коронавируса за 13 мая.
РБК-Украина писало, что для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз.