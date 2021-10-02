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В Украине обнаружили еще 11 809 новых случаев коронавируса

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Украина, Суббота 02 октября 2021 08:21
В Украине обнаружили еще 11 809 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обнаружили еще 11 809 новых случаев коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки, 1 октября в Украине обнаружили 11 809 новых заражений коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, за минувшие сутки из COVID-19 госпитализировали - 2 692 человека; умерли от коронавируса 203 человека, а выздоровели - 3 469 человек.

Вместе с тем вчера коронавирус протестировано: методом ПЦР - 46 962 человека, ИФА - 11 787, а экспресс-тестами - 32 354 человека.

Всего с начала пандемии в стране на COVID-19 заболели - 2 447 222 человека, выздоровели - 2 261 924, умерли от коронавируса - 56 649.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения Украины оценили возможность введения локдауна в стране.

Добавим, что ученые НАН назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией.

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