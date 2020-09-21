В Украине обновили карантинное зонирование: в "красной зоне" нет областных центров
В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной зоне" уже ни единого областного центра.
Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Красная зона
При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз. В эту зону попали:
- город Чоп Закарпатской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;
- город Канев Черкасской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.
Оранжевая зона
В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; детских лагерей; ограничена работа фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.
Отметим, ранее в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.
В эту зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.
Желтая зона
В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).
Под эти ограничения подпадают: Луцк, Житомир, Ровно, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.
Зеленая зона
В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешаются только в масках и на пассажирских сиденьях.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как досрочно прервать самоизоляцию.
Как ранее писало РБК-Украина, в Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозируют, что до конца октября в стране будет 360 тысяч зараженных COVID-19.