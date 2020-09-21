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В Украине обновили карантинное зонирование: в "красной зоне" нет областных центров

Новина українською → Украина , Понедельник 21 сентября 2020 07:30
В Украине обновили карантинное зонирование: в "красной зоне" нет областных центров Фото: медик на фоне "скорой помощи" (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной зоне" уже ни единого областного центра.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красная зона

При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта; ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз. В эту зону попали:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области;
  • город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы;
  • город Канев Черкасской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Оранжевая зона

В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; детских лагерей; ограничена работа фитнес-центров и спортзалов, части учреждений культуры. Также запрещены массовые сборы на более чем 100 человек.

Отметим, ранее в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в "оранжевой зоне" при заполненности 50% сидячих мест.

В эту зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

Желтая зона

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

Под эти ограничения подпадают: Луцк, Житомир, Ровно, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.

Зеленая зона

В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и транспорте остается обязательным; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешаются только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как досрочно прервать самоизоляцию.

Как ранее писало РБК-Украина, в Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозируют, что до конца октября в стране будет 360 тысяч зараженных COVID-19.

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