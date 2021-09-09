В Украине обновили стандарты оказания медпомощи больным COVID: что изменилось
Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19 пациентам. В частности, был расширен перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Экспресс-тестирование на коронавирус будут проводить лицам, которые являются:
- медицинскими работниками, оказывающих медпомощь или ухаживающих за пациентами, больными COVID-19;
- работниками лабораторий, которые работают с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов, больных COVID-19;
- работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;
- другими медицинскими и фармацевтическими работниками;
- пациентами, нуждающимися в плановой госпитализации, и не имеющими признаков тяжелого острого респираторного синдрома или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);
- социальными работниками;
- работниками Нацполиции, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, контактирующие с главой государства;
- нацгвардейцами, пограничниками, работниками Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- призывниками, военнослужащими;
- работниками заведений закрытого типа;
- которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда;
- должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости;
В случае, если нет возможности провести экспресс-тестирование, лица из первых пяти категорий в списке будут проходить тестирование методом ПЦР.
Что изменится для врачей, оказывающих помощь в медучреждениях
Отныне медикам необходимо информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава о лечении больных COVID-19 или его прекращении не позднее чем через 1 день от даты начала лечения или выписки.
Ранее врачам отводился трехдневный срок.
Контактные лица не будут подлежать самоизоляции
Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев при отсутствии симптомов могут не самоизолироваться.
Вакцинированные контактные лица, независимо от того, есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции.
Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.