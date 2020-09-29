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В Украине ни один регион не готов к ослаблению карантина

Новина українською → Украина, Вторник 29 сентября 2020 11:52
В Украине ни один регион не готов к ослаблению карантина Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине все области и Киев не готовы ослабить карантин. А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область.

Такие данные обнародовал Минздрав.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40 случаев заболевания. В Киеве этот критерий составляет 149,4.

В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый плохой и составляет 377.

В Кировоградской области он составил 15,9.

Напомним, в понедельник в стране вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной" зоне карантина оказался Тернополь, а также Бережаны Тернопольской области. В Киеве ситуация улучшилась - столица теперь в "желтой" зоне.

Как писало РБК-Украина, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Тернопольская область является лидером среди всех регионов Украины по подготовке больниц к борьбе с коронавирусом. Область занимает седьмое место среди регионов Украины по количеству выявленных случаев коронавируса - с начала пандемии заболели 13 303 (+164 за сутки).

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