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В Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион

Новина українською → Украина, Пятница 02 октября 2020 11:40
В Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 2 октября карантин ослабить разрешено лишь в Кировоградской области. Остальные регионы не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель составляет 126,5 при норме в 40 случаев заболевания.

Самый высокий показатель наблюдается в Тернопольской области - 317,17, в Киеве - 164. В Кировоградской области показатель динамики составляет 18,7.

Напомним, вчера в Украине обновили список карантинных зон. В "красной" зоне оказались два населенных пункта - Тернополь и Канев. Киев остался в "желтой" зоне. Новое карантинное зонирование вступит в силу с понедельника, 5 октября.

Также РБК-Украина писало, что в стране зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заболели 4633 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

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