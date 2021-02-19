ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине отменят ослабление карантина, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 23:23
В Украине отменят ослабление карантина, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Ослабление карантинных ограничений в Украине может функционировать лишь при условии соблюдения правил карантина. В противном случае, их отменят.

Об этом сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы делаем все для того, чтобы экономика и развлекательный сектор функционировал в условиях карантинных ограничений. Но он может функционировать только тогда, когда мы соблюдаем прописанные правила... Риск инфицирования будет минимальным. Если будут фиксироваться постоянные нарушения, эти меры будут сразу приостановлены соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, адаптивный карантин в Украине начнет действовать со следующей недели. Уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону", а затем, с учетом эпидситуации, регионы могут перейти в "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.


Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал начало расследование НАБУ по закупке вакцин по завышенной цене


Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.


Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.


А еще ранее врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19