В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины AstraZeneca против коронавируса. Заявку подали вчера.

В ЦОЗ отметили, что вчера также Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешила использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

"Вчера, 15 февраля 2021, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Что известно о вакцине AstraZeneca

В ВОЗ заявили, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй - в Институте сыворотки Индии.



Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.