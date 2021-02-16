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В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 11:58
В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины AstraZeneca против коронавируса. Заявку подали вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

В ЦОЗ отметили, что вчера также Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешила использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

"Вчера, 15 февраля 2021, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Что известно о вакцине AstraZeneca

В ВОЗ заявили, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй - в Институте сыворотки Индии.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, которую купят за деньги из государственного бюджета.

Подробнее о вакцинации читайте в материале "Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знать".

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