ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине подтвердили еще более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели - 16 867

Новина українською →
Украина, Четверг 27 мая 2021 08:15
В Украине подтвердили еще более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели - 16 867 Фото: выздоровели за вчера почти 17 тысяч человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 26 мая, подтвердили 3509 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 16 867 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 193 ребенка и 82 медработника. Больше всего заражений подтвердили в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Также за вчера подтвердили 183 летальных случая, 1402 пациента госпитализировали.

Всего за сутки проведено 67 564 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР -29 280, методом ИФА - 12 440, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 844.

За все время пандемии в стране заразились 2 млн 193 тысяч 367 человек, выздоровели - 2 млн 6 тысяч 918, летальных случаев - 50 076.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками зафиксирован небольшой рост новых случаев - днем ранее подтвердили 3395 заражений.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается второй месяц подряд.

Также сообщалось, что в Украине планируют смягчить карантин. В частности, хотят снять ограничения по времени работы для заведений и разрешить въезд в страну иностранцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19