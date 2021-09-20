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В Украине продлили карантин до 31 декабря

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Понедельник 20 сентября 2021 13:22
В Украине продлили карантин до 31 декабря Фото: карантин в Украине продлили до 31 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 сентября, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря. Речь идет об общенациональном карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.

"Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил он.

При этом министр добавил, что завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет установлена "желтая" зона адаптивного карантина.

Напомним, по состоянию на 20 сентября вся страна находится в "зеленой" зоне, но сегодня в Украине начали действовать новые правила карантина.

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