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В Украине прогнозируют почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 до конца месяца

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 15:41
В Украине прогнозируют почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 до конца месяца Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в стране до конца месяца. В Украине ожидают почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 до 29 ноября.

Об этом свидетельствуют данные прогноза НАН Украины.

Согласно прогнозу ученых, до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев. По состоянию на 16 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 545 689 больных.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 3 100.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 9 832 новых случаев коронавируса. Больше всего новых больных в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Добавим, в начале ноября ученые НАН Украины прогнозировали, что к середине ноября ежедневное количество новых случаев COVID-19 в стране достигнет 11 тысяч.

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