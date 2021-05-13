В Украине прогнозируют увеличение COVID-больных на следующей неделе

В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.

Также ожидается рост количества летальных исходов.

"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.

Ученые объясняют - хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.