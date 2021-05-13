В Украине прогнозируют увеличение COVID-больных на следующей неделе
В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.
Также ожидается рост количества летальных исходов.
"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.
Ученые объясняют - хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зафиксировали 6813 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве.
РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.