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В Украине прогнозируют увеличение COVID-больных на следующей неделе

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Четверг 13 мая 2021 09:47
В Украине прогнозируют увеличение COVID-больных на следующей неделе Фото: в Украине вырастет количество больных на коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение следующей недели в Украине ожидается увеличение количества больных коронавирусом в официальной статистике. Это связано с нормализацией количества тестирований после майских праздников.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины.

Также ожидается рост количества летальных исходов.

"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.

Ученые объясняют - хоть за период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, однако в значительной мере это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зафиксировали 6813 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве.

РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине второй дозой от коронавируса вакцинировали еще 1900 человек. Всего завершили вакцинацию 3 828 украинцев.

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