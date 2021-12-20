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В Украине пятый день отсутствуют "оранжевые" зоны. Карта адаптивного карантина

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 09:28
В Украине пятый день отсутствуют "оранжевые" зоны. Карта адаптивного карантина Фото: человек в медицинской маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с СOVID-19 улучшается, пятый день подряд нет регионов в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

По состоянию на 20 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона:

  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях, поэтому они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.

"Желтая" зона:

  • Киев
  • Днепропетровская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Хмельницкая область
  • Закарпатская область
  • Одесская область

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили до конца марта 2022 года.

Стоит отметить, что за минувшие сутки, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 36 027 человек. Вчера, 19 декабря, никто не получил дополнительную (третью) дозу.

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