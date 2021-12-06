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В Украине рассмотрят выход 9 областей из "красной" зоны

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Украина, Понедельник 06 декабря 2021 13:24
В Украине рассмотрят выход 9 областей из "красной" зоны Фото: в Украине изменится зонирование для некоторых областей (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине уменьшается количество случаев коронавируса. В связи с этим будет рассматриваться изменение карантинного зонирования областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По данным Министерства здравоохранения, в ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4 478 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Житомирской и Донецкой областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 501 955 человек; выздоровел - 3 059 741 человек; летальных случаев - 88 519.

Напомним, в Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

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