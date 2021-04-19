В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера:
- госпитализировали 2387 человек;
- умерли 214 человек;
- выздоровели 5598 человек.
За сутки сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 953 016 человек;
- выздоровели 1 487 677 человек;
- умерли 40 000 человек;
- сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.
Ранее сообщалось, что во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавирус.
Напомним, в Украине шесть областей соответствуют норме COVID-госпитализаций.