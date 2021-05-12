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В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: 4538 заражений за сутки

Новина українською → Киев, Среда 12 мая 2021 08:07
В Украине резко возросло число новых COVID-случаев: 4538 заражений за сутки Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 4538 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Ровенской и Донецкой областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

В частности, за вчера умерли от вируса 356 человек, что втрое больше, чем днем ранее. Также в Украине за минувшие сутки 19 766 человек выздоровели.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что за вчера госпитализировали 1349 человек.

Как он сообщил, за вчера сделали 71 383 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

В Украине за все время пандемии заболели 2 129 073 человека; выздоровели - 1 797 136 человек, умерли - 46 987 пациентов.

Напомним, Минздрав прогнозирует четвертую волну коронавируса в Украине.

Отметим, в интервью для РБК-Украина Денис Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине.

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