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В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 08:15
В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек. Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вчера госпитализировали 2545 человек; умерли 430 человек и 10 240 человек выздоровели.

За сутки сделали 91 978 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29187).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 769 164 случаев коронавируса; выздоровели 1 362 379 человек и более 35 тысяч человек умерли.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Ранее сообщалось, что три области близки к "красной" зоне карантина.

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