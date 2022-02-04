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В Украине сделали более 400 тысяч бустерных COVID-прививок

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 08:22
В Украине сделали более 400 тысяч бустерных COVID-прививок Фото: в Украине сделали более 400 тысяч бустерных COVID-прививок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали более 75 тысяч прививок от коронавируса. Из них бустерную дозу получили 22 тысячи, при этом общее их количество уже составляет более 400 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 3 февраля 75 304 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу - 28 444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, а бустерную - 22 683.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 420 207 человек.

В частности, получили первую дозу-15 420 205 человек, получили две дозы - 14 728 642 человека, дополнительную дозу - 19 423 человека, а бустерную - 421 057.

В общем количестве в стране уже проведено 30 589 327 прививок.

Напомним, в Минздраве дали разъяснения, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.

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