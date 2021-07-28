ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 08:31
В Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле Фото: в Украине сделали 5 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина пересекла рубеж в 5 млн прививок против COVID-19. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинирован двумя дозами 1 817 211 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Он отметил, что в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тысяч прививок.

А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет", - отмечает министр.

В контексте этого он напомнил о распространении штамма "Дельта", который уже есть в Украине.

"Волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и в Украину. Единственный способ защититься от этого - вакцинация", - пояснил Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе