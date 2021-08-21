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В Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок

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Суббота 21 августа 2021 08:45
В Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок Фото: в Украине сделали уже 8 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С начала вакцинальной кампании в Украине проведено уже 8 099 146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3 066 426 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В целом прививали по крайней мере одной дозой уже более 5 млн украинцев.

За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированные - 86 148 человек.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.

Ранее в Минздраве заявили, что до конца лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.

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