В Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок
Фото: в Украине сделали уже 8 млн прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
С начала вакцинальной кампании в Украине проведено уже 8 099 146 прививок от коронавируса. Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, 3 066 426 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
В целом прививали по крайней мере одной дозой уже более 5 млн украинцев.
За минувшие сутки вакцинировали 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированные - 86 148 человек.
В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.
Ранее в Минздраве заявили, что до конца лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.