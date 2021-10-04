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В Украине сделали еще более 33 тысяч прививок от COVID

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 08:47
В Украине сделали еще более 33 тысяч прививок от COVID Фото: в Украине сделали еще более 33 тысяч прививок от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки, 3 октября в Украине против коронавируса вакцинировались еще 33 924 человека. Всего в стране уже проведено почти 13 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава,

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 17 373 человека, полностью иммунизированны - 16 551.

Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:

  • 330 мобильных бригад,
  • 1 070 пунктов прививания;
  • 358 центров вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 771 866 человек.

По последним данным, в стране проведено 12 962 507 прививок.

Ранее стало известно, можно ли людям с аллергией вакцинироваться от коронавируса.

Добавим, украинцы могут пройти иммунизацию тремя препаратами от разных производителей.

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