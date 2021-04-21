В Украине уже семь регионов соответствуют норме по уровню COVID-госпитализаций

В Украине уже в семи регионах уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме. За сутки ситуация улучшилась в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .

Так, норме по уровню госпитализаций соответствуют Закарпатская (36,6 при норме 60 на 100 тысяч населения), Кировоградская (51,4), Львовская (53,6), Тернопольская (55,2), Черновицкая (58,1) и Херсонская (58,3) области.

Самая плохая ситуация по этому показателю наблюдается в Хмельницкой области (111,8). В Киеве уровень госпитализаций составляет 71,3.

При этом в девяти регионах превышен уровень заполненности больничных коек с кислородом - в Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.

В "красной" зоне продолжают находиться больше половины всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".