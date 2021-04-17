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В Украине уже шесть областей соответствуют норме COVID-госпитализаций

Новина українською → Украина, Суббота 17 апреля 2021 16:46
В Украине уже шесть областей соответствуют норме COVID-госпитализаций Фото: ситуация за сутки улучшилась во Львовской и Тернопольской областях (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже в шести областях уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме. За последние сутки улучшилась ситуация во Львовской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во Львовской области показатель госпитализаций составляет сейчас 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Тернопольской области - 59,8. Кроме этого соответствуют норме показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях. Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - 121,4. В Киеве этот показатель составляет 82,3.

Отметим, в "красной" зоне карантина находятся больше половины всех регионов Украины -13: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

В "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили почти 15 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

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