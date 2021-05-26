В Украине смертность от коронавируса уменьшилась более, чем вдвое, - ученые

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины .

Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.