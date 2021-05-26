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В Украине смертность от коронавируса уменьшилась более, чем вдвое, - ученые

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Киев, Среда 26 мая 2021 09:41
В Украине смертность от коронавируса уменьшилась более, чем вдвое, - ученые Фото: в Украине уменьшилась смертность от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19.

Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, ученые прогнозируют уменьшение новых COVID-случаев в Украине в ближайшие недели.

Отметим, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса.

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