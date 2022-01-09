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В Украине спадает количество COVID-заболеваний: обнаружили менее 3 тысяч заражений 

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Воскресенье 09 января 2022 08:31
В Украине спадает количество COVID-заболеваний: обнаружили менее 3 тысяч заражений  Фото: в Украине спадает COVID-заболеваний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине продолжает уменьшаться количество заражений коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили менее 3 тысяч инфицирований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки 8 января в Украине было зафиксировано 2810 новых случаев заражения, среди них:

  • 33 медработника;
  • 163 ребенка.

26950 человек вакцинировались против коронавируса:

  • первую дозу получили 7018 людей;
  • вторую получили 17425 людей;
  • дополнительную дозу получили 314 человек;
  • бустерную дозу получили 2193 человека.

Также за минувшие сутки было сделано 27 тысяч тестирований на коронавирус:

  • методом ПЦР - 12 568 раз;
  • методом ИФА - 2116 раз;
  • экспресс-тесов - 12391 раз;

За все время пандемии в Украине заболели 3702473 человека, выздоровели - 3511269, летальных последствий - 97239.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в течение 7 января также было зафиксировано уменьшение заболеваемости коронавирусом среди населения.

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