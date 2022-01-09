В Украине спадает количество COVID-заболеваний: обнаружили менее 3 тысяч заражений
Фото: в Украине спадает COVID-заболеваний (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжает уменьшаться количество заражений коронавирусом. За прошедшие сутки обнаружили менее 3 тысяч инфицирований.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За сутки 8 января в Украине было зафиксировано 2810 новых случаев заражения, среди них:
- 33 медработника;
- 163 ребенка.
26950 человек вакцинировались против коронавируса:
- первую дозу получили 7018 людей;
- вторую получили 17425 людей;
- дополнительную дозу получили 314 человек;
- бустерную дозу получили 2193 человека.
Также за минувшие сутки было сделано 27 тысяч тестирований на коронавирус:
- методом ПЦР - 12 568 раз;
- методом ИФА - 2116 раз;
- экспресс-тесов - 12391 раз;
За все время пандемии в Украине заболели 3702473 человека, выздоровели - 3511269, летальных последствий - 97239.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в течение 7 января также было зафиксировано уменьшение заболеваемости коронавирусом среди населения.