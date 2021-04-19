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В Украине стабилизировалась ситуация с COVID, пик заболеваемости пройден, - Степанов

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 17:22
В Украине стабилизировалась ситуация с COVID, пик заболеваемости пройден, - Степанов Фото: Максим Степанов, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Пик заболеваемости на COVID-19 пройден.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировал Минздрав, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошла вниз", - заявил он.

По его словам, по сравнению с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч.

"Если сравнивать неделю до недели, то минус 14 тысяч по сравнению с позапрошлым и это обнадеживающие данные. Мы прошли пик заболеваемости COVID-19. Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что во всех украинских областях подтвердили случаи "британского" штамма коронавируса. Также были выявлены случаи так называемого "южноафриканского" штамма.

Кроме того, Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться в Украине, но в трех крупных городах она все еще критическая.

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