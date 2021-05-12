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В Украине существенно увеличились темпы вакцинации от COVID второй дозой

Новина українською → Украина, Среда 12 мая 2021 08:46
В Украине существенно увеличились темпы вакцинации от COVID второй дозой Фото: за сутки ввели 1233 вторых доз вакцины от коронавируса (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 11 мая, резко увеличились темпы введений второй дозы вакцины от коронавируса. За вчера вторую дозу вакцины получили 1233 человека.

Об этом свидетельствуют данные СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

Так, за сутки прививки второй дозой сделали 11 областях:

  • Днепропетровской - 464;
  • Винницкой - 341;
  • Львовской - 150;
  • Николаевской - 138;
  • Сумской - 79;
  • Хмельницкой - 35;
  • Черкасской - 17;
  • Киевской - 4;
  • Черниговской - 3;
  • Запорожской и Житомирской - по 1.

С начала кампании вакцинации вторую дозу получили 1928 человек. При этом в восьми областях еще ни один человек не получил вторую дозу вакцины: в Луганской, Одесской, Херсонской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ровенской.

Также за вчера первую дозу вакцины получили 17 031 человек. С начала кампании вакцинировали первой дозой уже 882 619 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в четырех регионах Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19.

Отметим, в Украине за вчера зафиксировали 4538 заражений коронавирусом. Больше всего новых заражений в Киеве, Ровенской и Донецкой областях.

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