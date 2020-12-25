В Украине за сутки более 11 тысяч случаев коронавируса

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 035 новых случаев коронавируса. Жертвами болезни за вчера стали 186 людей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.

Среди новых случаев коронавируса 484 ребенка и 388 медработников. Госпитализировали вчера 2 739 пациентов с коронавирусом, в то же время выздоровели 15 337 человек.

За минувшие сутки в стране осуществили 58 874 тестирований на коронавирус: 37 873 тестов методом ПЦР и 21 001 - методом ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Напомним, вчера Министерство здравоохранения опубликовало план национальной вакцинации от коронавируса. План состоит из пяти этапов и включает девять приоритетных групп населения.

Как писало РБК-Украина, начало вакцинации населения от коронавируса планируется в январе, но сроки могут сместиться, поскольку все зависит от даты получения вакцины от COVID-19.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел назвали три пути получения вакцины от коронавируса.