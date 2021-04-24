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В Украине за сутки 12 711 новых случаев коронавируса

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 08:22
В Украине за сутки 12 711 новых случаев коронавируса Фото: в Украине более 12 700 новых случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине за 23 апреля зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев - 1 268 - в Днепропетровской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Большая часть новых случаев приходится на Киев (1 027), Харьковскую (964), Одесскую (841) и Киевскую (815) области.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 3 508 человек, 392 человека скончались, 13 687 человек выздоровели от коронавируса.

За сутки было проведено 92 136 тестирований (в частности методом ПЦР-40 734, методом ИФА-17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).

Напомним, за 22 апреля выявили 14 277 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в COVAX назвали следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.

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