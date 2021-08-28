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В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19

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Украина, Суббота 28 августа 2021 08:23
В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19 Фото: в Украине больше 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Автор: Александр Белоус

В Украине за 27 августа выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.


За минувшие сутки госпитализировали 708 человек; умерли - 54; выздоровели - 1 025 человек. Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187),) и Донецкой (157), областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 282 285 человек;
  • выздоровели - 2 205 707 человек;
  • летальных случаев - 53 686.

В Украине за сутки снова больше 2 тысяч случаев COVID-19

Напомним, Украина оказалась на пятом месте в Европе по суточной смертности от коронавируса.

Отметим, KSE прогнозирует выход Украины из "зеленой" зоны уже в сентябре.

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