В Украине за сутки обнаружили 890 новых COVID-случаев
Фото: в Украине за сутки обнаружили 890 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За сутки 16 августа в Украине зафиксировали 890 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 81 ребенок и 10 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Вського за минувшие сутки госпитализировали 379 человек, выздоровели - 433. Умерли от коронавирус 27 человек.
За сутки было протестировано различными методами около 50 тысяч человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Напомним, за сутки 15 августа в Украине выявили 417 новых случаев коронавируса.