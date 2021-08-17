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В Украине за сутки обнаружили 890 новых COVID-случаев

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Вторник 17 августа 2021 08:18
В Украине за сутки обнаружили 890 новых COVID-случаев Фото: в Украине за сутки обнаружили 890 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 16 августа в Украине зафиксировали 890 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 81 ребенок и 10 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вського за минувшие сутки госпитализировали 379 человек, выздоровели - 433. Умерли от коронавирус 27 человек.

За сутки было протестировано различными методами около 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине выявили 417 новых случаев коронавируса.

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