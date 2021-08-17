В Украине за сутки сделали более 120 тысяч прививок от COVID

В Украине за минувшие сутки против коронавируса привили более 120 тысяч человек. Так, суточный показатель вакцинации превысил прошлый более чем в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу М инздрава.

"123 637 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированные - 53 232 человека", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, в течение суток работали:

804 мобильные бригады,

2 755 пунктов прививания;

324 центра вакцинации.

Указано, что с начала вакцинальной кампании в Украине привито 4 793 100 человек.

В частности, получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране проведено 7 584 403 прививки.