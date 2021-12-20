В Украине за сутки сделали прививку более 36 тысяч человек
Фото: в Украине сделали прививку за сутки чуть более 36 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 36 027 человек. Вчера никто не получил дополнительную (третью) дозу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
36 027 людей вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получил 11 041 человек, полностью иммунизированные - 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек.
От начала вакцинальной кампании привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу - 14 385 386 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу - 92 человека.
Всего проведены 27 373 349 прививок.