В Украине за сутки вакцинировавались против COVID-19 менее 30 тысяч человек
В Украине за минувшие сутки, 25 декабря привились от коронавируса 28 258 человек. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу - 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу - 248 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
С начала вакцинальной кампании в стране привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу - 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 393 62.
Всего в Украине получили дополнительную дозу вакцины 2 022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу - 615.
Всего проведено 27 980 023 прививок.
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, второе используют для поддержания надлежащей защиты людей, имеющих тяжелые болезни.
По словам министра, сегодня в Украине, чтобы избежать тяжелого течения заболевания, разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка.
Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы. Тогда как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.