ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине за сутки выявили 745 новых случаев коронавируса

Новина українською →
Суббота 24 июля 2021 08:25
В Украине за сутки выявили 745 новых случаев коронавируса Фото: в Украине 745 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За прошедшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 395 человек. Выздоровели 394 человека.

За сутки протестировано различными методами около 60 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 248 164 человек. Умерли от коронавируса - 52 835.

Ранее главный санврач страны заявил, что карантина из-за коронавируса этой осенью не избежать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе