В Украине за сутки зафиксировали 852 новых случая коронавируса
Фото: в Украине более 850 заболеваний коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди заболевших за минувшие сутки 23 ребенка и 41 медработник. Всего госпитализирован - 571 человек. Умерли 40 человек. Выздоровели - 2 736.
За 18 июня сделали почти 50 тысяч тестов разными методами.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Ранее сообщалось, что эпидемиолог прогнозирует появление в Украине коронавирус "Дельта". Он опаснее "Уханьского" варианта COVID-19.