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В Украине за сутки зафиксировали 852 новых случая коронавируса

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Суббота 19 июня 2021 08:17
В Украине за сутки зафиксировали 852 новых случая коронавируса Фото: в Украине более 850 заболеваний коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего из них в городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших за минувшие сутки 23 ребенка и 41 медработник. Всего госпитализирован - 571 человек. Умерли 40 человек. Выздоровели - 2 736.

За 18 июня сделали почти 50 тысяч тестов разными методами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог прогнозирует появление в Украине коронавирус "Дельта". Он опаснее "Уханьского" варианта COVID-19.

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