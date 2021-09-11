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В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки

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Суббота 11 сентября 2021 08:49
В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки Фото: в Украине сделали 183 527 прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы - 112 139 человек.

В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 человек.

Всего проведено 10 591 352 прививки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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