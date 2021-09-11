В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки
Фото: в Украине сделали 183 527 прививок от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки сделали 183 527 прививок от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за минувшие сутки одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы - 112 139 человек.
В течение суток работали 994 мобильные бригады, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу - 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 730 712 человек.
Всего проведено 10 591 352 прививки.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 10 сентября, в Украине зафиксировали 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.