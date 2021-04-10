ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине вакцинировали 373 тысячи человек, еще свыше 435 тысяч ожидают в очереди на прививку

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 09:46
В Украине вакцинировали 373 тысячи человек, еще свыше 435 тысяч ожидают в очереди на прививку Фото: в Украине вакцинировали 373 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок 9 апреля получили жители Киева (1 850), Днепропетровской области (2 330), Киевской (1 970) и Львовской области (1 910).

Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

"По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек", - говорится в сообщении.

Как известно, в конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства AstraZeneca. Сейчас прививки в Украине проводятся только этой вакциной.

Однако сегодня, 10 апреля, должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Украина получила 215 тысяч доз вакцины Sinovac в конце марта.

Пока это вся вакцина, которая есть на территории Украины.

Напомним, Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от COVAX следующей неделе. Это должно быть 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины Вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19