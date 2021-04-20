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В Украине вакцинировали от COVID еще 12 144 человека

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 09:36
В Украине вакцинировали от COVID еще 12 144 человека Фото: с начала кампании вакцинировали более 462 тысяч человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 19 апреля, вакцинировали от коронавируса 12 144 человека. С начала кампании в стране привили первой дозой 462 789 человек, еще пять получили две дозы.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Вакцинация в Украине проводится тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (5420 прививок), CoronaVac от Sinovac (3220) и Comirnaty от Pfizer-BioNTech (3504).

Больше всего прививок за сутки сделали во Львовской области (1770), Киеве (821), Запорожской (806) области.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (43 569), Львовской (36 752), Днепропетровской (36 315), Киевской (22 842) и Донецкой (20 706) областях.

Отметим, сейчас в трех областях - Донецкой, Луганской и Закарпатской, все же не началась вакцинация препаратом Pfizer, а в Луганской области еще и вакциной Sinovac.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшие дни в стране должны начать делать прививки от коронавируса вакциной Comirnaty во всех областях.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине может начаться тогда, когда в стране будет 1 млн доз вакцин.

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