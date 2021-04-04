ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине вакцинировали от коронавируса еще четыре тысячи человек

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 09:43
В Украине вакцинировали от коронавируса еще четыре тысячи человек Фото: в Украине продолжается вакцинация от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За вчера получили дозу вакцини от коронавируса 3 919 украинцев. Всего с начала прививочной кампании провакцинировано 290 566 граждан.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили два человека. Ни одной прививки не было сделано в Херсонской и Киевской областях. Лидером по вакцинации за минувшие сутки стал Киев - 790 инъекций.

Украинцев прививали 58 мобильных бригад, также иммунизация проводилась в 153 прививочных пунктах.

По состоянию на 3 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.

Напомним, в Украине обнаружили спад новых случаев коронавируса после вчерашнего антирекорда, заболели еще 13 738 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Ранее глава Минздрава заявил, что сейчас в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса. Поэтому Украина должна производить свой препарат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19