В Украине вакцинировали миллион человек, осталось еще минимум 23 миллиона, - Ляшко

Всего с начала кампании по вакцинации против коронавируса в Украине сделали 1 012 815 прививок. Осталось вакцинировать еще минимум 23 миллиона украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко колонке для " УП.Жизнь" .

Он констатировал, что первые две недели процесс вакцинации происходил медленно. Отметку в 1 млн вакцинированных удалось преодолеть за три месяца.

"Это не знаковая веха, а скорее напоминание о том, что нужно работать еще более

упорно, потому что таких миллионов осталось еще, как минимум, 23", - написал Ляшко.

Новоназначенный министр анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.

"Эти центры будут базироваться на нескольких возможных площадках, например, спортивных центрах, крупных больницах, школах", - сообщил Ляшко.

Кроме того, есть резерв рутинных пунктов иммунизации. Они, по словам министра, обеспечат доступ большого количества населения к вакцинации одновременно.

"Ожидаем значительной партии вакцин и будем готовы их использовать как можно более эффективно. Первый миллион введенных вакцин для нас - это на самом деле начальная точка, и он убедит остальных в необходимости иммунизации от ковида", - подчеркнул Ляшко.