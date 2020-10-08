ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Четверг 08 октября 2020 08:40
В Украине впервые более 5 тысяч новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда количество новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.

Всего за сутки было проведено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЛР, 23 036 - методом ИФА.

Также за сутки зафиксировали 93 летальных случаев от коронавируса (4690 с начала пандемии). Всего в стране уже подтвердили 244 734 заболевания COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах Харькова заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом. В областной больнице остались три свободных места.

При этом министр развития Алексей Чернышов заявил, что правительство исключает возможность введения полного локдауна в связи с COVID-19.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины говорят, что пока в стране не было волны коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Украина Коронавирус
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19