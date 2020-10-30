В Украине впервые более 8 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили 8 312 заражений.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+741), Харьковской (+659), Хмельницкой (+521), Одесской (+493), Донецкой (+466) и Львовской (+425) областях.
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