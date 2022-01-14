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В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых случаев COVID

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Киев, Пятница 14 января 2022 08:15
В Украине второй день подряд более 10 тысяч новых случаев COVID Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали 10 476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1656 человек; летальных исходов - 140; выздоровели - 7 285 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 37 216 человек, методом ИФА - 6694, экспресс-тестами - 35 156.

Больше всего новых заражений в Киеве (1193), Львовской (1001), Ивано-Франковской (880) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 737 510 человек; выздоровели - 3 545 111 человек; летальных исходов - 98 068.

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