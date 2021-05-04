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В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 08:16
В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев Фото: в Украине обнаружили спад COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2472 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За минувшие сутки в стране госпитализировали 1325 человек; умерли 166 человек, а выздоровели 7815 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За вчера сделали 17 549 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 11 817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 088 410 COVID-случаев; выздоровели 1 689 630 человек; умерли 44 916.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило карту карантина в Украине.

Отметим, министр Максим Степанов ранее сообщал, что не ожидает сильных скачков новых случаев после майских праздников.

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