В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса . Больше всего новых заражений в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО .

За сутки в Украине обнаружили:

119 смертей от коронавируса,

8617 выздоровлений от COVID-19,

1084 госпитализаций.

Больше всего новых заражений обнаружили в Донецкой области (+325), Харьковской области (+213), Днепропетровской области (+191). В Киеве за вчера обнаружили менее 100 новых COVID-случаев - 98.

В Украине за сутки сделали 21 974 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158).

За все время пандемии в Украине обнаружили: