В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев
В Украине за минувшие сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За сутки в Украине обнаружили:
- 119 смертей от коронавируса,
- 8617 выздоровлений от COVID-19,
- 1084 госпитализаций.
Больше всего новых заражений обнаружили в Донецкой области (+325), Харьковской области (+213), Днепропетровской области (+191). В Киеве за вчера обнаружили менее 100 новых COVID-случаев - 98.
В Украине за сутки сделали 21 974 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 13 349, методом ИФА - 3467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158).
За все время пандемии в Украине обнаружили:
- 2 124 535 COVID-случаев;
- 1 777 370 выздоровлений от коронавируса;
- 46 631 смертей.
Напомним, ВОЗ заявила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19.
Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине будет продлен до августа.