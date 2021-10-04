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В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 16:23
В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов Фото: за подделку COVID-сертификатов вынесли первый приговор врачу (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу. Врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на совещании у Владимира Зеленского особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю было проведено 13 обысков, открыто 12 уголовных производств.

"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

До этого в министерстве объяснили, чем грозит подделка COVID-сертификатов.

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